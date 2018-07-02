Разыскивается путешественник на зарплату 8000 долларов в месяц

Интернет-сайт по продаже люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника с зарплатой 75 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 98 тысяч долларов в год или 8167 долларов в месяц. В переводе на российские рубли ежемесячная зарплата соискателя будет равняться 535 тысячам рублей. В обязанности успешного кандидата будут входить поездки на частные острова, тестирование люксовых автомобилей и яхт.

Вы когда-нибудь мечтали путешествовать по миру, проводить время на роскошных яхтах и исследовать частные острова, получая при этом зарплату? Ну, вот ваш шанс!

Мы ищем тестировщика роскошных продуктов, который будет проверять их на качество, прежде чем они поступят в продажу для широкой публики. Успешный кандидат должен будет подготовить подробный отчёт по каждому элементу. А также много путешествовать, чтобы протестировать частные острова и недвижимость по всему миру, — говорится в объявлении на работу мечты.

Портал роскошных вещей HushHush в своё время получил негласное название «Amazon для миллионеров». Его открыл 29-летний британец Аарон Харпин (Aaron Harpin), в настоящее время проживающий в Монако.

Наша цель — предложить всё, что может понадобиться миллионерам и миллиардерам и стать главным магазином для состоятельных потребителей, которые смогут покупать у нас лучшие вещи в мире. И мы хотим, чтобы наши покупатели знали, что каждый товар имеет гарантию качества. Вот почему мы ищем тестировщика, — рассказал владелец сайта изданию The Sun.

Французский замок за 62 миллиона фунтов стерлингов.



Также Аарон отметил, что с момента запуска сайта уже было совершено несколько успешных продаж, среди них судно на воздушной подушке стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Также на портале можно приобрести французский замок за 62 миллиона фунтов стерлингов, инкрустированные драгоценными камнями часы за 55 миллионов фунтов стерлингов и яхту ценой 47 миллионов фунтов стерлингов.

Этот частный остров во Флориде стоит 75 миллионов фунтов.



Ferrari LaFerrari 2015 года можно купить на сайте за 2,1 миллиона фунтов стерлингов.



У путешественников регулярно появляется шанс найти работу мечты. Мы писали, как проект World Life Experience объявил, что ищет шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 20 до 35 лет, которые должны будут посетить 40 стран за год; потенциальным участникам обещана зарплата 2,5 тысячи евро в месяц. Перелёты, проживание, развлечения и остальные расходы также будут оплачены работодателем.



Интересную вакансию публиковала семья из дома с привидениями. Они искали идеальную няню для детей. Пара объяснила, что вынуждена часто уезжать, а пять предыдущих нянь отказались от должности из-за «сверхъестественных событий, происходящих в доме». За спокойствие своих детей родители были готовы платить 50 тысяч евро в год.

Другой няне пообещали зарплату 100 тысяч долларов, Maserati и путешествия по всему миру. Правда, присматривать нужно за четырьмя детьми разных возрастов и быть готовой работать шесть дней в неделю с 7 утра до 8 вечера.

А самой «мимишной» работой среди необычных вакансий была единодушно признана вакансия «обнимальщика» котиков. У идеального кандидата на эту должность должны быть нежные руки, мягкий голос и способность понимать различные виды мурлыканья.