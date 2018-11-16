В Египте нашли гробницу с 50 мумиями

Египетские археологи во время раскопок в провинции Эль-Минья обнаружили погребение времен правления династии Птолемеев.

В погребении находилась семейная гробница с 50 мумиями, сообщают ученые.

Напомним, что династия Птолемеев была основана диадохом Александра Македонского Птолемеем I, а ее правление проходило с V по I век до нашей эры. В период правления династии численность города Минья доходила до 40 тысяч человек.

Со временем город стал торговым центром по продаже хлопка и керамики.

Найденная гробница располагалась недалеко от города, в районе Туна-эль-Гебель. Гробница состояла из четырех девятиметровых погребальных камер, в которых покоились 50 мумий, 12 из которых были детскими.

Часть мумий находилась в каменных или деревянных саркофагах, другие были спрятаны в песке или находились на полу. Некоторые тела были обернуты в льняные ткани, украшенные демотическим письмом, — рассказали археологи.

Рядом с погребениями ученые не обнаружили иероглифических надписей, которые обычно обозначают имена и положение в обществе умершего человека, но специалисты уверены, что усопшие принадлежали к верхушке среднего класса и могли занимать престижные должности: на это указывает метод мумификации.

Датировки удалось выяснить благодаря глиняному черепку и папирусу, анализ которых показал, что артефакты относятся к эллинистическому, раннему римскому или византийскому периоду.