В Польше начались массовые увольнения украинцев
- 05 февраля 2019, 11:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Польше прошедший год оказался довольно тяжелым для украинских трудовых мигрантов, пишет польская газета Rzeczpospolita.
В связи с начавшимся в стране экономическим кризисом в первую очередь, конечно же, увольняют иностранных работников.
По данным издания, в основном увольнения коснулись сотрудников строительных компаний, банков, розничных магазинов.
Наибольшие сокращения произошли в прошлом году в концерне Skanska, розничной торговой сети Tesco, а также в банках BGŻ BNP Paribas и PKO BP. Предприятия закрывают региональные точки и увольняют персонал.
Издание отмечает, что, по мнению экспертов, пока неизвестно, когда ситуация стабилизируется, поэтому увольнения, скорее всего, продолжатся и в этом году.
Житель небольшого города Гожув-Велькопольски, расположенного в Любушском воеводстве на западе страны, рассказал в беседе с Argumenti.ru, что украинцы не едут на заработки дальше Польши. По его словам, в Западной Европе их никто не ждет.
«За последние пару лет они уже добрались и до такого маленького города, как Гожув. Они забирают у нас рабочие места. Зачем они нам здесь нужны. Я не националист, но уже готов говорить: украинцы, уезжайте домой», — цитирует издание своего польского собеседника.
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