В Польше начались массовые увольнения украинцев

В Польше прошедший год оказался довольно тяжелым для украинских трудовых мигрантов, пишет польская газета Rzeczpospolita.

В связи с начавшимся в стране экономическим кризисом в первую очередь, конечно же, увольняют иностранных работников.

По данным издания, в основном увольнения коснулись сотрудников строительных компаний, банков, розничных магазинов.

Наибольшие сокращения произошли в прошлом году в концерне Skanska, розничной торговой сети Tesco, а также в банках BGŻ BNP Paribas и PKO BP. Предприятия закрывают региональные точки и увольняют персонал.

Издание отмечает, что, по мнению экспертов, пока неизвестно, когда ситуация стабилизируется, поэтому увольнения, скорее всего, продолжатся и в этом году.

Житель небольшого города Гожув-Велькопольски, расположенного в Любушском воеводстве на западе страны, рассказал в беседе с Argumenti.ru, что украинцы не едут на заработки дальше Польши. По его словам, в Западной Европе их никто не ждет.

«За последние пару лет они уже добрались и до такого маленького города, как Гожув. Они забирают у нас рабочие места. Зачем они нам здесь нужны. Я не националист, но уже готов говорить: украинцы, уезжайте домой», — цитирует издание своего польского собеседника.