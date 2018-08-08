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В Смоленской области выясняют причины массового мора рыбы

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© vk.com

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил разобраться в причинах массовой гибели рыбы в реке Гжать, впадающей в один из чистейших притоков Волги Вазузу. Соответствующий запрос глава региона направил в местную прокуратуру.

Параллельно аналогичное поручение Островского во вторник получил профильный заместитель губернатора, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Смоленской областной администрации.

На участке реки протяженностью 3,5 км выявлено более 800 экземпляров погибшей рыбы таких видов, как щука, язь, судак, окунь, плотва, лещ, уклея. Глава региона направил письмо в адрес прокурора Смоленской области Евгения Полонского с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации, установить причины ее возникновения, — рассказали в пресс-секретариате.

Напомним, первыми об ухудшении экологической ситуации вблизи водной артерии просигнализировали местные жители и рыбаки. 31 января в социальных сетях появились видео и фото мертвой рыбы, а также погибших бобров.

Проведенная по горячим следам проверка Федерального агентства по рыболовству также зафиксировала массовую гибель рыбы.

По информации портала «О чем говорит Смоленск», в Росрыболовстве предварительной версией причины мора рыбы называют «заморные явления», то есть ограничение доступа кислорода к воде, что, в частности, случается на фоне ледостава.

Послужившая причиной экологического разбирательства река Гжать протекает по территории двух районов Смоленской области. Ее длина составляет 67 километров.

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