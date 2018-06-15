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Названа средняя зарплата в Москве

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Среднемесячная зарплата в Москве, по данным Мосгорстата за январь — ноябрь прошлого года, составила 80 881 рубль.

Эта сумма превысила показатели за аналогичный период 2017 года на 11,7%.

Наибольший рост выплат зафиксирован в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7% до 83 599 рублей, образования — на 22,2% до 86 144 рублей и в области информации и связи (на 21,7% до 118 903 рублей), сообщает RT.

В то же время высокие зарплаты в России получают не москвичи, а жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, напоминает РЕН ТВ.

Однако там довольно высокая стоимость жизни, так как почти все продовольственные товары ввозятся из других регионов.

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