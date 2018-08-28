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Мадуро ответил Трампу на угрозу ввести войска в Венесуэлу

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© EPA\TASS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает безумием заявление Дональда Трампа о возможности введения американских войск в республику.

Это безумие — говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, — даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать, — заявил Мадуро во время публичного выступления в понедельник, 4 февраля, которое транслировал МИД Венесуэлы в своем Twitter.

Президент Венесуэлы отметил, что мировое право запрещает подобные действия, и попросил бога простить заговорщиков, которые призывают ввести иностранные войска в страну, отмечает News.ru.

Мадуро также добавил, что основной причиной такого пристального внимания США к ситуации в Каракасе является нефть, сообщает ФАН.

В воскресенье, 3 февраля, президент США Дональд Трамп признался в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».

За несколько дней до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп отдал приказ о его убийстве.

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