Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства»

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов заявил о намерении внести на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, которые освободил бы россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности в установленные сроки проводить их поверку.

«Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как „поверочное рабство“ — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов», — цитирует Абрамова ФАН.



По мнению главы Росстандарта, проверять счетчики воды должны соответствующие службы по собственной инициативе, попутно стараясь не допускать до жильцов мошенников разных мастей. От владельцев домов и квартир потребуется только обеспечить доступ к стоякам холодной и горячей воды, где установлены приборы учета. Платить ни за что не придется, поэтому и «ловить» расплодившимся жуликам станет нечего.

«Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены. Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — добавил Абрамов.



Напомним, поверка водосчетчиков является обязательной метрологической процедурой и регламентируется законодательством. Межповерочный интервал устанавливается заводом-производителем и отмечается в паспорте прибора, для счетчиков горячей воды — обычно раз в 4 года, а для счетчиков холодной — раз в 6 лет, но бывает и больше. Процедура эта для собственников платная, и учитывая, что в стране установлены и работают многие десятки миллионов таких счетчиков, на поверку ежегодно расходуются огромные средства.



Избавить россиян от мороки с поверкой счетчиков воды Росстандарт собирается давно. Еще в 2017 году Алексей Абрамов рапортовал о начале эксперимента по централизованной поверке счетчиков потребления воды в квартирах у населения.



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