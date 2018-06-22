В Москве эвакуатор не пропустил «скорую помощь»: видео

В Сети горячо обсуждают видео, на котором сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) не пропускают автомобиль «скорой помощи» с включенным спецсигналом, потому что заняты эвакуацией автомобиля. Очевидца, спросившего почему они не пропускают «скорую», сотрудники МАДИ отправили задавать вопросы пресс-службе.

«В Мади набирают бездушных людей — это давно ясно. А то, что в Уголовном кодексе есть статья за то, что мешают проезду скорой, эти неучи не знают! У них же план по эвакуации и пустота в голове и сердце… Если бы это сделали сотрудники ГАИ, шум бы был на всю страну!», — возмутился в комментарии «Ридусу» депутат Госдумы Ярослав Нилов.



Нилов добавил, что уже 5 февраля намерен направить соответствующие депутатские запросы в МВД, Прокуратуру и мэрию Москвы для дальнейших разбирательств.

Инцидент также прокомментировали в пресс-службе МАДИ.

«Задержание автомобиля, припаркованного под знаком „Остановка запрещена“, происходило в Среднем Кондратьевском переулке. Спецсигнал скорой был включен уже после того, как она подъехала на место задержания. При этом неправильно припаркованный автомобиль был уже прикреплен к эвакуатору. Если бы сотрудники начали откреплять его и перемещать эвакуатор, это заняло бы намного больше времени», — заявила агентству городских новостей «Москва» представитель МАДИ Светлана Вершинина.

«Инспектор принял верное решение и постарался максимально ускорить процесс погрузки неправильно припаркованного автомобиля. Весь процесс занял не более 3-х минут», — подчеркнула Вершинина.

Ответ пресс-службы МАДИ автомобилистов не устроил, так как они усомнились в правдивости слов Светланы Вершининой.

«Простите не верю! Они отвечают как будто присутствовали на месте! Я делаю выводы только по видео! Сигнал работает (может конечно его включили и не сразу), но „скорая“ стоит, пассажирская дверь открыта и врач стоит на дороге! Это говорит о том, что стоят как минимум уже некоторое время, причем автомобиль, который крадет МАДИ, пока на земле!», — считает Александр Котов.

«Они же не имеют права всю проезжую часть перегораживать для эвакуации», — отметил Вадим Долгих.



«Машина, припаркованная под знаком, физически никому не мешала, чего нельзя сказать об эвакуаторе», — добавила Ольга Далецкая.



«Для скорой и три минуты проблема… Здесь три минуты и там три минуты… Неприятно то, что все разговаривают как враги. Как на войне. А может у нас и война?», — задалась вопросом Светлана Румянцева.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как эвакуаторщики терроризируют паркующихся у больниц москвичей, писаны ли законы для МАДИ и как москвичей заставляют избавляться от своих автомобилей.