Тест: Какой вы путешественник?

Солнечный пляж, насыщенная экскурсионная программа, экстремальные виды спорта — миллионы людей любят путешествовать, но все по-разному. Если одни легки на подъём и могут за час упаковать чемодан, чтобы отправиться навстречу новому приключению, то другие начинают планировать отпуск за полгода, составляя длинные списки необходимых вещей. Узнайте, какой вы путешественник, ответив на вопросы нашего теста.

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