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Тест: Какой вы путешественник?

Small dd3dc5f883
  • 04 февраля 2019, 14:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Солнечный пляж, насыщенная экскурсионная программа, экстремальные виды спорта — миллионы людей любят путешествовать, но все по-разному. Если одни легки на подъём и могут за час упаковать чемодан, чтобы отправиться навстречу новому приключению, то другие начинают планировать отпуск за полгода, составляя длинные списки необходимых вещей. Узнайте, какой вы путешественник, ответив на вопросы нашего теста.

Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 15:50

    легкий на подъем
    пишут, не люблю планировать, доверяю это другим. да я не планирую вовсе! есть время и деньги - билеты или полный бензобак - и вперёд!)

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