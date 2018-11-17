Губернатор Кузбасса сравнил земляков с «бесформенным телом в трусах»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что жители региона не заботятся о своем здоровье.

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», — так обозначил чиновник преобладающее отношение к своему здоровью у местных жителей.

Высказываясь об основных задачах развития здравоохранения в области, губернатор отметил, что жителям Кузбасса необходимо «изменить мышление», сообщает «Коммерсант».

«Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», — цитирует издание главу региона.

Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кемеровской области после отставки с должности Амана Тулеева в апреле прошлого года.

Интересно, что в том же месяце Цивилев не задекларировал никаких доходов за прошлый год и первый квартал 2018-го. Объектов недвижимости в собственности чиновника также не оказалось. Единственным имуществом Цивилева в декларации был обозначен трехколесный мотоцикл Spyder BRP Can-Am.



В сентябре был избран губернатором области на пять лет.

