За звездным скоплением нашли крошечную галактику

Астрономы рассказали о новом необычном звездном скоплении, за которым они обнаружили небольшую галактику.

«Удивительно, что за столько лет наблюдений мы ее не находили. Она ловко спряталась за светом звезд», — отметили астрономы.

Исследование построено на данных, полученных телескопом «Хаббл».

Во время анализа собранных данных специалисты заметили большое скопление звезд внутри нашей галактики, Млечного Пути, которое получило название NGC 6752. Сначала специалисты начали исследовать само скопление, но потом они заметили небольшой объект за звездами.

Это оказалась маленькая галактика, и находится она всего в 30 миллионах световых лет от Земли. Галактику назвали Bedin-1 в честь ведущего исследователя проекта Луиджи Бедина.

Маленькая галактика очень похожа на другие известные ученым галактики, но за одним исключением — она удалена от других космических объектов.

Сейчас ее называют одной из самых изолированных галактик во Вселенной.

«Это открытие дает нам надежду на то, что за светом звездных скоплений могут скрываться и другие подобные галактики», — заключили исследователи.