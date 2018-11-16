найти ×
   
  • USD
    65.66
  • EUR
    75.15
СохранитьСохранено0
×

00151

США создает подводного робота для поиска обломков ракет

Small 8c0837760a
  • 04 февраля 2019, 12:22
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© DARPA

Управление министерства обороны США объявило о поиске разработчиков, которые помогут создать автономный подводный беспилотник.

В министерстве обороны пояснили, что робот-беспилотник должен уметь манипулировать объектами на дне океана без участия человека, например, прослушивать подводные кабели связи, заниматься научными исследованиями или утилизироваться обломки ракет.

Робот должен уметь перемещаться на большие расстояния, иметь при себе все необходимые инструменты, но при этом быть компактным.

Согласно заявке, робот сможет осуществлять навигацию, поиск, локализацию и физическое манипулирование объектами на морском дне или вблизи него, используя бортовой комплекс датчиков.

Главное преимущество будущего беспилотника в том, что он сможет работать на любой глубине в условиях плохой видимости.

Некоторые устройства, способные работать на больших глубинах, часто сталкиваются с мутной водой, из-за которой система навигации может давать сбои, поэтому крайне важно создать беспилотник, которому будут по силам такие условия, сообщается на сайте.

Предполагается, что такой робот-беспилотник сможет собирать обломки ракет, которые помогут ученым проанализировать конструкцию и материалы, используемые в ракете. Также способности робота помогут обнаружить затонувшие корабли и самолеты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
80181817читать позжечитаю позже
Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
9149562читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202070читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже