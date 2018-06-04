В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале

В Башкирии на железнодорожном вокзале села Раевка полицейские скинули со скамейки на пол пожилого человека.

Как видно на записи, которую сделали очевидцы, мужчина задремал на сиденье. Стражи порядка потрясли скамейку и свалили старика на пол.

«Сейчас на улицу пойдешь мерзнуть!» — прикрикнул на пенсионера один из стражей порядка.

Судя по кадрам, никто из присутствующих в вокзальном помещении не решился заступиться за пенсионера, отмечает портал UFA1.RU.



В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу по данному факту начали проверку, рассказали изданию в ведомстве.

Кроме того, проверку по факту превышения должностных полномочий проводит региональное управление СК РФ.

Следователями установлено, что инцидент с полицейскими произошел в 2017 году, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года двое полицейских в Алтайском крае избили мужчину на костылях. Сначала инвалид подошел к внедорожнику, в котором сидели правоохранители, и о чем-то заговорил с одним из них. Затем полицейский пнул человека с ограниченными возможностями, тот упал на снег. После того как инвалид костылем ударил по машине, оба служителя порядка начали бить его ногами.

После проведенной проверки МВД Алтайского края приняло решение об увольнении двух своих сотрудников.