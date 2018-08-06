Ученые раскрыли секретный компонент красок Рембрандта

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого с помощью высокоэнергетических рентгеновских лучей просканировала картины Рембрандта.

Специалисты хотели выяснить, что художник добавлял в краски, чтобы получить особые оттенки и стойкость пигмента.

Мы обратили внимание на толстые слои краски, которые Рембрандт любил накладывать на холст. Обычно это делается масляной краской из-за густой консистенции и медленного времени высыхания. Как и все художники, он мог экспериментировать с составом краски, — предположили авторы работы.

Как правило, в материалы добавляли свинцовый белый пигмент, образующийся в результате коррозии металлического свинца, и органические вещества, например льняное масло.

В исследовании ученые применили самый безопасный способ анализа художественных произведений — высокоэнергетическое рентгеновское излучение синхротронов.

Исследователи пояснили, что синхротронное излучение возбуждает атомы на холсте, которые затем испускают собственные рентгеновские лучи, которые могут быть восприняты флуоресцентным детектором.

Так как каждый элемент картины имеет свой рентгеновский след, ученые могут отследить и проанализировать распределение каждого элемента во многих слоях краски.

Специалисты изучили таким способом три работы Рембрандта, и в каждой они обнаружили минерал под названием пламбонакрит, который крайне редко встречается в красках.

Напомним, что Рембрандт творил в начале XVII века, а пламбонакрит ранее находили только в произведениях XX века, например в работах Винсента Ван Гога.

Скорее всего, Рембрандт добавлял специальный состав при смешивании красок, благодаря которому на холсте со временем образовался пламбонакрит.