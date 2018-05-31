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На Урале уволят кондуктора, высадившего девочку из трамвая на мороз

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Магнитогорский трамвай © magnitogorsk-tramway.narod.ru / Максим Засов

В Магнитогорске уволят кондуктора, высадившего в мороз из трамвая 13-летнюю школьницу.

Кроме того, уже понесли дисциплинарные наказания должностные лица — бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки. Их лишили премии на 100%, сообщили URA.RU в мэрии города.

Руководство муниципального предприятия «Маггортранс» принесло извинения за произошедшее, отмечает агентство.

В пятницу, 1 февраля, школьница вошла в городской трамвай и подала для оплаты проезда 50-рублевую купюру. Кондуктор отказался принимать деньги, заявив, что купюра рваная, и высадил девочку, сообщает Argumenti.ru.

Родители девочки выложили фотографию слегка надорванной купюры в соцсети.

© соцсети

После этого Следственный комитет начал проверку данного факта, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 11:38

    Гнать в шею таких кондукторов без права на работу в сфере обслуживания.

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