На Урале уволят кондуктора, высадившего девочку из трамвая на мороз

В Магнитогорске уволят кондуктора, высадившего в мороз из трамвая 13-летнюю школьницу.

Кроме того, уже понесли дисциплинарные наказания должностные лица — бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки. Их лишили премии на 100%, сообщили URA.RU в мэрии города.

Руководство муниципального предприятия «Маггортранс» принесло извинения за произошедшее, отмечает агентство.

В пятницу, 1 февраля, школьница вошла в городской трамвай и подала для оплаты проезда 50-рублевую купюру. Кондуктор отказался принимать деньги, заявив, что купюра рваная, и высадил девочку, сообщает Argumenti.ru.

Родители девочки выложили фотографию слегка надорванной купюры в соцсети.

После этого Следственный комитет начал проверку данного факта, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

