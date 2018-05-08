Жена погибшего в Сирии военного добилась признания его статуса через суд

Вдова российского военнослужащего Андрея Пыленка, погибшего в Сирии в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, добилась признания своего мужа ветераном боевых действий. Для этого женщине пришлось обратиться в суд, пишет «Коммерсант».

По данным издания, ситуация, в которой оказалась Вера Пыленок, является достаточно типичной в практике российских военкоматов. Военные комиссариаты зачастую отказывают родственникам погибших военных в признании их статуса участников вооруженных конфликтов, из-за чего потерявшие кормильца семьи не могут получить полагающиеся в таких случаях социальные выплаты и надбавки.

В ситуации Веры Пыленок речь шла о перерасчете пенсии в связи с гибелью члена семьи. Ей и двум ее детям полагалась надбавка в размере 32%. В итоге Ленинский районный суд Владимира обязал военкомат проиндексировать причитающиеся семье социальные выплаты, а также компенсировать 39,8 тысячи рублей, невыплаченные в прошлом году.

Как рассказали женщине в прокуратуре Владимирского гарнизона, куда она обратилась, не сумев самостоятельно добиться положительного решения комиссариата, с подобной процедурой сталкиваются многие оказавшиеся в аналогичной ситуации соотечественники.

Мне сказали, что в итоге решение будет положительным, просто надо пройти такой путь — от военкомата до прокуратуры и суда, — рассказала женщина в интервью изданию.

По словам помощника прокурора Владимирского гарнизона Ильи Болдырева, защищавшего интересы вдовы Андрея Пыленка в суде, военкоматы действительно не спешат признавать ветеранами приписанных к ним военнослужащих.

Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права, — прокомментировал ситуацию сотрудник военной прокуратуры.

Напомним, крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 произошло 6 марта 2018 года при заходе судна на посадку в районе авиабазы Хмеймим. На его борту находились 39 военнослужащих, все они погибли.

По версии Министерства обороны, причиной катастрофы могла стать возникшая во время полета техническая неисправность.