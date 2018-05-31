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Пять человек погибли при падении самолета на жилой дом в США

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© twitter.com

На юге американского штата Калифорния в городе Йорба-Линда двухмоторный самолет модели Cessna 414A рухнул на жилой дом, сообщает газета Orange County Register.

Очевидцы рассказали изданию, что авиалайнер загорелся и начал разваливаться на части в воздухе.

После падения воздушного судна на частный дом начался пожар.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (около 1:00 МСК понедельника).

В результате происшествия погибли пять человек: пилот, а также две женщины и двое мужчин, находившиеся в доме, сообщается в микроблоге управления шерифа округа Ориндж в Twitter.

Кроме того, по данным СМИ, еще два человека были госпитализированы с ожогами.

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 11:51

    Блин, развели эти двухмоторники! Пусть бы уж летали где-нибудь в полях, вдали от жилых районов.

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