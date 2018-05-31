Пять человек погибли при падении самолета на жилой дом в США

На юге американского штата Калифорния в городе Йорба-Линда двухмоторный самолет модели Cessna 414A рухнул на жилой дом, сообщает газета Orange County Register.

Очевидцы рассказали изданию, что авиалайнер загорелся и начал разваливаться на части в воздухе.

После падения воздушного судна на частный дом начался пожар.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (около 1:00 МСК понедельника).

В результате происшествия погибли пять человек: пилот, а также две женщины и двое мужчин, находившиеся в доме, сообщается в микроблоге управления шерифа округа Ориндж в Twitter.

Кроме того, по данным СМИ, еще два человека были госпитализированы с ожогами.