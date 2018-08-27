Увеличилось число больных раком россиян

Минздрав обнаружил увеличение числа случаев заболевания раком в России, новых онкологических больных стало сразу на три процента за год больше, что в абсолютных цифрах составляет 20 тысяч человек.

«В России по итогам прошлого года выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком, что на 20 тысяч превышает показатель 2017 года», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Всего на учете у врачей-онкологов в России состоит 3 миллиона 630 тысяч человек.



Напомним, причина смертельной опасности онкологических заболеваний состоит в том, что раковые клетки бесконтрольно делятся, разрастаясь в опухоль, а иммунные клетки оказываются не в состоянии отличить их от здоровых и уничтожить. Последние годы ученые разрабатывают множество способов, как заставить организм больного бороться с раковыми клетками, однако общепринятого метода пока не выработано.



Ранее СМИ рассказывал о том, что онкологи смогли получить соединение, которое блокирует перемещение раковых клеток в организме. Ученые надеются, что эта разработка в будущем поможет блокировать развитие метастазов, а также повысит действенность терапии рака. Также ученые активно ищут способы стимулировать иммунитет человека бороться с раковыми клетками самостоятельно.

