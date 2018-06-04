В Германии вдвое увеличат пенсии для людей с 35-летним трудовым стажем

В правительстве Германии решили вознаградить пенсионеров, которые всю жизнь проработали за минимальную зарплату. Специально для граждан пенсионного возраста с 35-летним стажем не позднее 1 января 2021 года будет введена базовая пенсия, которая станет выше нынешней минимальной сразу на 447 евро.

Как сообщает Deutsche Welle, с инициативой введения базовой пенсии выступил министр труда Германии Хубертус Хайль, представляющий в правительстве ФРГ Социал-демократическую партию. В качестве примера он привел парикмахершу или складского работника, которые сегодня при выходе на пенсию получают 514 евро в месяц. После введения базовой пенсии они смогут получать на руки 961 евро.

«При получении пенсий существует большая несправедливость. Очень много людей трудились всю жизнь, но из-за низких зарплат получают лишь базовое материальное обеспечение (так называемый Grundsicherung)», — заявил Хайль.

Министр напомнил, что гарантированную государством минимальную пенсию в Германии получают даже те граждане, кто ни дня в своей жизни не работал, и такую ситуацию нельзя назвать справедливой по отношению к работающим немцам. «Это вопрос уважения трудовой деятельности», — подчеркнул он.

Одна из особенностей пенсионной системы ФРГ состоит в том, что расходы покрываются за счёт удержания определенного процента из заработной платы работников. Ставка зависит от уровня заработной платы и при низком заработке отчисления в государственный пенсионный фонд вообще не производятся. С одной стороны, это повышает текущие доходы работника, но с другой — уменьшает его будущую пенсию до минимально возможного уровня, как если бы он вообще не работал.

Инициатива Хубертуса Хайля будет ежегодно обходиться бюджету ФРГ, по разным оценкам, от 5 до 16 миллиардов евро, в связи с чем у этого предложения нашлись противники, однако у простых немцев оно наверняка вызовет горячее одобрение.

Ранее СМИ рассказывали о новых правилах выхода на пенсию в Италии, которые фактически снижают пенсионный возраст на пять лет. Эта реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа, тогда как сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет. В правительстве рассчитывают, что более ранний выход на пенсию поможет решить проблему безработицы среди молодежи.