Определен срок эксплуатации опрокинувшегося под Калугой автобуса

Срок эксплуатации попавшего в ДТП в Калужской области автобуса MAN составляет 30 лет, сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Отмечается, что данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад, а технические характеристики автобуса, произведенного еще в 1989 году, не могут соответствовать современным требованиям по безопасности перевозок.

Специалисты утверждают, что у старой техники очень высоки риски отказа тормозной системы, систем рулевого управления и других элементов активной безопасности.

В отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

Уголовное дело также заведено на задержанного после ДТП водителя автобуса, который, как выяснилось, дважды нарушал правила дорожного движения в 2018 году.

Ранее сообщалось, что утром 3 февраля в Калужской области упал в кювет автобус MAN, перевозивший детей, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления на конкурсе. В результате аварии погибли семь человек: трое детей и четверо взрослых.

По данным Минздрава РФ, в настоящее время в больницах находятся 33 пострадавших, из них 27 детей.