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Определен срок эксплуатации опрокинувшегося под Калугой автобуса

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© УМВД России по Калужской области

Срок эксплуатации попавшего в ДТП в Калужской области автобуса MAN составляет 30 лет, сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Отмечается, что данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад, а технические характеристики автобуса, произведенного еще в 1989 году, не могут соответствовать современным требованиям по безопасности перевозок.

Специалисты утверждают, что у старой техники очень высоки риски отказа тормозной системы, систем рулевого управления и других элементов активной безопасности.

В отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

Уголовное дело также заведено на задержанного после ДТП водителя автобуса, который, как выяснилось, дважды нарушал правила дорожного движения в 2018 году.

Ранее сообщалось, что утром 3 февраля в Калужской области упал в кювет автобус MAN, перевозивший детей, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления на конкурсе. В результате аварии погибли семь человек: трое детей и четверо взрослых.

По данным Минздрава РФ, в настоящее время в больницах находятся 33 пострадавших, из них 27 детей.

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Николай Дроздов вспомнил, каким был Децл на съемках «Последнего героя»

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о Децле (Кирилле Толмацком), с которым он вместе участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой» в 2003 году.

Дроздов и Децл жили на необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой в племени «Скорпионов».

По словам известного зоолога и путешественника, Кирилл был очень полезен для команды. «Он был очень работящий. „Хватит трындеть, надо работать“, — говорил он и заботился о том, чтобы еда была», — вспоминает Дроздов в беседе с URA.RU.

Телеведущий также утверждает, что Децл приезжал на остров не ради пиара, а, чтобы достойно пройти испытания.

Дроздов также отметил, что Децл был оригинальной личностью и умел настоять на своем. Например, по установленным правилам, все участники должны были носить банданы. Кирилл же единственный заявил, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке.

«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — сказал Дроздов в заключение.

Популярный музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил в память о Децле стихотворение.

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