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Суд оставил под стражей задержанных в Кабо-Верде российских моряков

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Кабо-Верде. © wikipedia.org

Суд Кабо-Верде избрал меру пресечения подозреваемым в контрабанде 9,5 тонн кокаина 11 гражданам России.

«Судьей было принято решение о содержании под стражей», — сообщили «Интерфаксу» в посольстве РФ.

В настоящее время российские моряки находятся в тюрьме города Праи — столицы Кабо-Верде, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что никаких официальных обвинений пока не предъявлено. По его словам, моряки будут находиться под стражей на период проведения следственных мероприятий. Информация о том, сколько могут продлиться эти мероприятия, отсутствует.

В дипмиссии также заверили, что никаких жалоб от задержанных не поступало, нарушений со стороны местных властей не отмечено.

Ранее сообщалось, что местные власти задержали судно ESER, которое под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и после смерти одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая на Кабо-Верде.

При осмотре корабля полицейские обнаружили на борту 9,5 тонн кокаина, что стало причиной задержания членов экипажа. Все задержанные 11 человек являются гражданами России.

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Николай Дроздов вспомнил, каким был Децл на съемках «Последнего героя»

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о Децле (Кирилле Толмацком), с которым он вместе участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой» в 2003 году.

Дроздов и Децл жили на необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой в племени «Скорпионов».

По словам известного зоолога и путешественника, Кирилл был очень полезен для команды. «Он был очень работящий. „Хватит трындеть, надо работать“, — говорил он и заботился о том, чтобы еда была», — вспоминает Дроздов в беседе с URA.RU.

Телеведущий также утверждает, что Децл приезжал на остров не ради пиара, а, чтобы достойно пройти испытания.

Дроздов также отметил, что Децл был оригинальной личностью и умел настоять на своем. Например, по установленным правилам, все участники должны были носить банданы. Кирилл же единственный заявил, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке.

«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — сказал Дроздов в заключение.

Популярный музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил в память о Децле стихотворение.

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