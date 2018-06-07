Суд оставил под стражей задержанных в Кабо-Верде российских моряков

Суд Кабо-Верде избрал меру пресечения подозреваемым в контрабанде 9,5 тонн кокаина 11 гражданам России.

«Судьей было принято решение о содержании под стражей», — сообщили «Интерфаксу» в посольстве РФ.

В настоящее время российские моряки находятся в тюрьме города Праи — столицы Кабо-Верде, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что никаких официальных обвинений пока не предъявлено. По его словам, моряки будут находиться под стражей на период проведения следственных мероприятий. Информация о том, сколько могут продлиться эти мероприятия, отсутствует.

В дипмиссии также заверили, что никаких жалоб от задержанных не поступало, нарушений со стороны местных властей не отмечено.

Ранее сообщалось, что местные власти задержали судно ESER, которое под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и после смерти одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая на Кабо-Верде.



При осмотре корабля полицейские обнаружили на борту 9,5 тонн кокаина, что стало причиной задержания членов экипажа. Все задержанные 11 человек являются гражданами России.