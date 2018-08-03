У 26 курсантов Суворовского училища обнаружили эхинококкоз

В Ульяновской области у 26 курсантов Суворовского военного училища медики диагностировали инфекционное заболевание легких, известное под названием эхинококкоз, сообщает областной Минздрав.

При этом отмечается, что эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего.

«Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека», — приводятся слова регионального министра здравоохранения Сергея Панченко.

На данный момент обследовано более 400 воспитанников училища, уточняется на сайте ведомства. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Лечение заболевших осуществляет медслужба училища под контролем специалистов федеральных учреждений.

Как сообщает «Интерфакс», патология в легких была выявлена у несколько воспитанников 28 января по результатам флюорографии, после чего их направили в областную детскую клиническую больницу. В госпитализации они не нуждались.

По последним данным, симптомы выявлены уже у 27 человек. До 6 февраля намечено диагностировать более 800 воспитанников и сотрудников училища.

Эхинококкоз представляет собой паразитарную болезнь (гельминтоз), которая образует в печени, легких или других органах и тканях паразитарные кисты.