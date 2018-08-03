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У 26 курсантов Суворовского училища обнаружили эхинококкоз

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© visualhunt.com

В Ульяновской области у 26 курсантов Суворовского военного училища медики диагностировали инфекционное заболевание легких, известное под названием эхинококкоз, сообщает областной Минздрав.

При этом отмечается, что эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего.

«Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека», — приводятся слова регионального министра здравоохранения Сергея Панченко.

На данный момент обследовано более 400 воспитанников училища, уточняется на сайте ведомства. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Лечение заболевших осуществляет медслужба училища под контролем специалистов федеральных учреждений.

Как сообщает «Интерфакс», патология в легких была выявлена у несколько воспитанников 28 января по результатам флюорографии, после чего их направили в областную детскую клиническую больницу. В госпитализации они не нуждались.

По последним данным, симптомы выявлены уже у 27 человек. До 6 февраля намечено диагностировать более 800 воспитанников и сотрудников училища.

Эхинококкоз представляет собой паразитарную болезнь (гельминтоз), которая образует в печени, легких или других органах и тканях паразитарные кисты.

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Николай Дроздов вспомнил, каким был Децл на съемках «Последнего героя»

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о Децле (Кирилле Толмацком), с которым он вместе участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой» в 2003 году.

Дроздов и Децл жили на необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой в племени «Скорпионов».

По словам известного зоолога и путешественника, Кирилл был очень полезен для команды. «Он был очень работящий. „Хватит трындеть, надо работать“, — говорил он и заботился о том, чтобы еда была», — вспоминает Дроздов в беседе с URA.RU.

Телеведущий также утверждает, что Децл приезжал на остров не ради пиара, а, чтобы достойно пройти испытания.

Дроздов также отметил, что Децл был оригинальной личностью и умел настоять на своем. Например, по установленным правилам, все участники должны были носить банданы. Кирилл же единственный заявил, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке.

«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — сказал Дроздов в заключение.

Популярный музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил в память о Децле стихотворение.

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