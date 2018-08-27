найти ×
   
  • USD +0.30
    65.66
  • EUR -0.05
    75.15
СохранитьСохранено0
×

014504

Задержанных в Кабо-Верде российских моряков ожидает суд

Small f1a6d446e0

Кабо-Верде. © wikipedia.org

В Кабо-Верде должны в скором времени предстать перед судом 11 российских моряков, которые были задержаны местной полицией по подозрению в контрабанде 9,5 тонн кокаина.

Обвинения им пока не предъявлены, дата проведения суда еще не назначалась, сообщили в посольстве России в Кабо-Верде.

В дипмиссии уточнили, что «на данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции».

«Условия содержания их нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день», — рассказали дипломаты «Интерфаксу». — Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего".

Ранее сообщалось, что местные власти задержали судно ESER, которое под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и после смерти одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая на Кабо-Верде.

При осмотре корабля полицейские обнаружили на борту 9,5 тонн кокаина, что стало причиной задержания членов экипажа. Все задержанные 11 человек являются гражданами России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small bcad144caf
    СPLСRB Pressсегодня, 17:02

    Это ж по приблизительным подсчётам около миллиарда долларов по розничным ценам. Можно купить не только таможню с полицией, но и всю Кабуверду. Почему они до сих пор в тюрьме ?
    Ну а если серьёзно, то по международным законам за контрабанду на судне должен отвечать только один человек - капитан.

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12235489читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0215860читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
В чем польза кофейного аромата

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9262842читать позжечитаю позже

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей27 августа 2018

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

5350915читать позжечитаю позже