Задержанных в Кабо-Верде российских моряков ожидает суд

В Кабо-Верде должны в скором времени предстать перед судом 11 российских моряков, которые были задержаны местной полицией по подозрению в контрабанде 9,5 тонн кокаина.

Обвинения им пока не предъявлены, дата проведения суда еще не назначалась, сообщили в посольстве России в Кабо-Верде.

В дипмиссии уточнили, что «на данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции».

«Условия содержания их нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день», — рассказали дипломаты «Интерфаксу». — Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего".

Ранее сообщалось, что местные власти задержали судно ESER, которое под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и после смерти одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая на Кабо-Верде.

При осмотре корабля полицейские обнаружили на борту 9,5 тонн кокаина, что стало причиной задержания членов экипажа. Все задержанные 11 человек являются гражданами России.