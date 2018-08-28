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Можно ли учить иностранный язык во сне

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  • 02 февраля 2019, 10:33
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Швейцарии провела исследование, во время которого протестировала технологию обучения иностранных языков во сне.

Если идею ученых получится претворить в жизнь, будет очень здорово, не так ли?

В новом исследовании у команды ученых получилось сформировать смысловые ассоциации между словами у спящих испытуемых. Во время фазы глубокого сна подопытные смогли подобрать ассоциации между иностранными словами и их переводами на родной язык.

Идея обучения во сне считается одной из наиболее спорных в науке о человеческом мозге. Большинство исследований доказывает невозможность этой теории, но мы решили попытаться, — рассказали авторы работы.

Во время эксперимента участники засыпали, и во время фазы глубокого сна ученые озвучивали слова на родном для испытуемых немецком языке и ассоциации к этим словам на вымышленном языке.

После пробуждения испытуемые должны были восстановить смысловые ассоциации между словами.

Если во сне человек слышал пары «tofer = ключ» и «guga = слон», то после пробуждения он мог определить какого размера вымышленные слова. Например, «tofer» меньше «guga».

Мы пришли к выводу, что если спящий мозг способен обрабатывать полученную за день информацию, то и воздействие на него во время сна также оставляет след в памяти. Наши исследования будут продолжаться, — заключили ученые.
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