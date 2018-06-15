Штрафы за уклонение от службы в армии увеличат в несколько раз

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для призывников за любые способы уклонения от армейской службы.

В частности, предлагается увеличить с одной тысячи рублей до пяти штрафы за неявку в военкомат.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе нижней палаты парламента, денежные взыскания возрастут для уклонистов от медицинского обследования, а также будут карать рублем за утрату документов или их порчу.

Как отмечает «360», законопроект был разработан из-за возросшего числа уклоняющихся от воинской обязанности призывников.

Например, в 2017 году сотрудники военкоматов не смогли оповестить около 150 тысяч призывников.

Те штрафы, которые используются сейчас, «не способствуют формированию законопослушного поведения граждан», приводит телеканал слова автора инициативы, первого зампреда комитета по обороне Андрея Красова.

В августе 2016 года в Главной военной прокуратуре сообщили, что в России с каждым годом сокращается число уклоняющихся от службы в армии молодых людей.