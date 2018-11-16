Тест: Может ли кит проглотить слона, или Что вы знаете о животных?

Иногда очевидные вещи оказываются вымыслом. Например, мы с детства верим, что быков раздражает красный цвет, прикосновение к лягушке может спровоцировать появление бородавок, а страусы прячут голову в песок при опасности. Но что из этих фактов правда, а что — миф? Проверьте себя на знание животного мира, и, возможно, этот тест перевернёт ваши взгляды на фауну.

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