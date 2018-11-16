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Тест: Может ли кит проглотить слона, или Что вы знаете о животных?

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  • 01 февраля 2019, 15:49
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Иногда очевидные вещи оказываются вымыслом. Например, мы с детства верим, что быков раздражает красный цвет, прикосновение к лягушке может спровоцировать появление бородавок, а страусы прячут голову в песок при опасности. Но что из этих фактов правда, а что — миф? Проверьте себя на знание животного мира, и, возможно, этот тест перевернёт ваши взгляды на фауну.

Сколько баллов вы заработали? Поделитесь с нами в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и знакомым.

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