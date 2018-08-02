Под Оренбургом задержали женщину, подозреваемую в убийстве сыновей

В Оренбургской области правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве двух своих детей.

По данным следствия, 35-летняя жительница поселка Акбулак в четверг, 31 января, задушила своих сыновей двух и семи лет.

Женщина созналась в содеянном, однако не смогла объяснить мотивы своего поступка.

В момент совершения преступления женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ее муж, будучи разнорабочим, находился в это время на заработках в Москве.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Кроме того, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения вменяемости женщины.