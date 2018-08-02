Под Оренбургом задержали женщину, подозреваемую в убийстве сыновей
- 01 февраля 2019, 15:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Оренбургской области правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве двух своих детей.
По данным следствия, 35-летняя жительница поселка Акбулак в четверг, 31 января, задушила своих сыновей двух и семи лет.
Женщина созналась в содеянном, однако не смогла объяснить мотивы своего поступка.
В момент совершения преступления женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ее муж, будучи разнорабочим, находился в это время на заработках в Москве.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Кроме того, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения вменяемости женщины.
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