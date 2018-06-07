В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности в связи с туманом, который накроет столицу в субботу, 2 февраля.

В сообщении Гидрометцентра России говорится, что погода потенциально опасна.

В ночь на 2 февраля, согласно прогнозам метеорологов, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, местами туман, на дорогах — гололедица. Ветер ожидается юго-восточный, 1—6 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в столице составит 4—2 градуса ниже нуля, по области — минус 7—2 градуса.

Днем температура в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о вероятном выпадении в конце недели ледяного дождя.