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В Башкирии перевернулся автобус с детьми

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© vk.com/mchsrb

В Учалинском районе Башкирии перевозивший школьников автобус съехал в кювет, а затем перевернулся.

В результате происшествия пострадали сопровождающая детей женщина и двое несовершеннолетних учеников, они обратились за медицинской помощью.

ДТП произошло днем 1 февраля на 16-м километре автодороги Учалы — Ахуново — Карагай. За рулем автобуса ПАЗ, развозившего детей из школы по домам, находился 65-летний местный житель.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, сообщил в своем блоге начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

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