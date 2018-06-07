В Башкирии перевернулся автобус с детьми

В Учалинском районе Башкирии перевозивший школьников автобус съехал в кювет, а затем перевернулся.

В результате происшествия пострадали сопровождающая детей женщина и двое несовершеннолетних учеников, они обратились за медицинской помощью.

ДТП произошло днем 1 февраля на 16-м километре автодороги Учалы — Ахуново — Карагай. За рулем автобуса ПАЗ, развозившего детей из школы по домам, находился 65-летний местный житель.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, сообщил в своем блоге начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.