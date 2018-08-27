В Якутске разгорелся скандал из-за обучения на родных языках

В столице Якутии разгорелся скандал из-за языкового вопроса. В новом городском микрорайоне пока открыта всего одна школа «Айыы Кыhата», в которой ведется обучение на якутском языке, сообщает портал News.Ykt.Ru.

Родители русскоязычных детей заявляют, что их детям приходится заниматься либо в других учебных заведениях, расположенных далеко от дома, либо в специально открытом в этом микрорайоне филиале школы, находящейся в другой части Якутска.

«Филиал находится на втором этаже дома — над магазинами и аптеками, — рассказала изданию жительница 203-го микрорайона Наталья. — В самом помещении тесно, нет столовой и спортивного зала. Понятно, что школа не может находиться в таком здании. Родители и сами не хотят, чтобы их дети учились в таких условиях».

Один из родителей русскоязычных учеников даже обратился в прокуратуру. После проверки выяснилось, что здание не соответствует ряду требований пожарной безопасности. В связи с этим филиал, вероятнее всего, закроют.

Казалось бы, проблему можно решить, открыв русскоязычные классы в якутской национальной школе.

Однако руководство «Айыы Кыhата» и некоторые родители учеников выступают против этого.

«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не будет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей», — рассказала Наталья.

Я не знаю, что делать. Где будет учиться мой ребенок? Было бы разумнее построить в густонаселенном районе сначала обычную общеобразовательную школу, где были бы и русские, и якутские классы. Сейчас очень жалею, что купила квартиру в 203-м, — посетовала женщина.

В феврале активисты планируют выйти на митинг в поддержку обучения на родном языке. По словам одного из них, нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке.