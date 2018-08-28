В российские инженерные войска поступят роботы-саперы

В 2019 году в российские инженерные войска поступят 12 роботов-саперов «Уран-6», пишет газета Министерства обороны РФ «Красная звезда».

Весящие около 6 тонн роботы способны обезвреживать взрывные устройства мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте.

«Уран-6» полностью исключает контакт людей с боеприпасами во время их обнаружения и подготовки к уничтожению.

Комплекс оборудован системой «мультилифт» и поставляется вместе с четырехосным КамАЗом, платформа спускается с шасси на землю и поднимается обратно, отмечает издание. Процесс спуска и подъема робота занимает 3—4 минуты.

По словам начальника инженерных войск РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, «Уран-6» отлично проявил себя в Сирии, где его возможности были использованы в полной мере, сообщает ФАН.



«Уран-6» был продемонстрирован весной 2018 года на параде Победы в Москве.

