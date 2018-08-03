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Вице-губернатора Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве

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© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

В Санкт-Петербурге суд арестовал вице-губернатора по энергетике и ЖКХ Ленинградской области Олега Коваля.

Чиновника заключили под стражу до 28 марта. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отмечает ФАН.

По версии следствия, Коваль с декабря 2013 года по апрель 2015 года организовал преступную схему, в рамках которой перевел со счета «Газпром газораспределения» на счет подконтрольного ему ООО «Межрегионстрой» 28 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Адвокаты просили суд избрать Ковалю более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог в размере 10 миллионов рублей.

«В судебном заседании Коваль сказал, что готов сотрудничать со следователями и дать показания, однако материалы дела этого не подтвердили», — сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Кроме того, на решение судьи об аресте повлиял тот факт, что у вице-губернатора есть действующая виза в Великобританию.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 января, чиновника задержали. В здании регионального правительства прошли обыски.

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Комментарии (1)

  • Small 64d20ee808
    Espada Omegaсегодня, 09:06

    Фейковая бряхня. Очередной козел отпущения для создания иллюзии борьбы с казнокрадами, мздоимцами. Рыба гниет с головы.

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