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Юрий Лоза обиделся на НТВ

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© ТАСС/ Михаил Фомичев

Музыкант, автор хита «Мой плот» Юрий Лоза раскритиковал работу продюсеров телеканала НТВ, где раньше часто появлялся в роли гостя различных ток-шоу.

«Все мои „походы“ на НТВ заканчивались плачевно — то подставой, то вообще вырезанием из эфира. У меня создалось впечатление, что в руководстве канала сидят люди, которые меня терпеть не могут, а потому всегда пытаются выставить глупым клоуном с одной песней», — заявил музыкант в Фейсбуке.

По словам Лозы, последней каплей стало предложение от телеканала сделать «позитивный эфир к юбилею». Юрий отправил им свою новую песню, но в ответ его попросили отыграть «небольшие интерактивы, которые добавляют динамики или юмора».

«Странно, что не предложили ещё и станцевать индийский танец или надеть костюм Карлсона с пропеллером на жопе… Короче, отказался», — пожаловался Лоза. Подписчики его страницы поддержали Юрия, а продюсеров НТВ горячо осудили.

Ранее Юрий Лоза откровенно прокомментировал новость о выделении холдингом «Вертолеты России» 40 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи организаторам юбилейного концерта Аллы Пугачевой. «Тут разговор об откатах идет», — сказал музыкант.

А новый год у Лозы начался с разгромной критики «Голубых огоньков», творчества Филиппа Киркорова и всего шоу-бизнеса в целом. По его мнению, в российской музыкальной индустрии не осталось людей, способных сделать качественный продукт.

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Комментарии (1)

  • Small 2039cd2285
    Vintсегодня, 06:57

    От НТВ, как и от сбербанка, осталось одно название. Авторитет тащить могут, но не обязательства.

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