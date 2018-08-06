Юрий Лоза обиделся на НТВ

Музыкант, автор хита «Мой плот» Юрий Лоза раскритиковал работу продюсеров телеканала НТВ, где раньше часто появлялся в роли гостя различных ток-шоу.

«Все мои „походы“ на НТВ заканчивались плачевно — то подставой, то вообще вырезанием из эфира. У меня создалось впечатление, что в руководстве канала сидят люди, которые меня терпеть не могут, а потому всегда пытаются выставить глупым клоуном с одной песней», — заявил музыкант в Фейсбуке.



По словам Лозы, последней каплей стало предложение от телеканала сделать «позитивный эфир к юбилею». Юрий отправил им свою новую песню, но в ответ его попросили отыграть «небольшие интерактивы, которые добавляют динамики или юмора».

«Странно, что не предложили ещё и станцевать индийский танец или надеть костюм Карлсона с пропеллером на жопе… Короче, отказался», — пожаловался Лоза. Подписчики его страницы поддержали Юрия, а продюсеров НТВ горячо осудили.



Ранее Юрий Лоза откровенно прокомментировал новость о выделении холдингом «Вертолеты России» 40 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи организаторам юбилейного концерта Аллы Пугачевой. «Тут разговор об откатах идет», — сказал музыкант.

А новый год у Лозы начался с разгромной критики «Голубых огоньков», творчества Филиппа Киркорова и всего шоу-бизнеса в целом. По его мнению, в российской музыкальной индустрии не осталось людей, способных сделать качественный продукт.