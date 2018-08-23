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Автор расследования о квартире Миллера отверг версию о «заказе»

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© social media

Сооснователь издания Baza журналист Никита Могутин отверг подозрения коллег в том, что расследование об огромной роскошной квартире главы корпорации «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге было опубликовано по «заказу» неких высокопоставленных лиц.

«Два источника „Газеты.ру“ не знают, что мы готовили „Базу“ почти 4 месяца. За это время у нас скопилось очень много материалов — вроде квартиры Миллера, например», — написал Могутин в Фейсбуке.

По его словам, он и его коллеги сами были удивлены, что день выхода публикации, 31 января, совпал с днем рождения Миллера.

Напомним, Алексей Миллер оказался собственником роскошных пятиэтажных апартаментов на берегу Невы, расположенных на Мытнинской набережной в нескольких минутах ходьбы от Петропавловской крепости, Стрелки Васильевского острова и Дворцовой площади.

Издания Baza сообщило, что согласно выписке из ЕГРН, совокупная площадь домовладения составляет 1369 квадратных метров, его кадастровая стоимость оценивается в 284 миллиона рублей, а право собственности на этот объект Алексей Миллер оформил в 2014 году. В том же доме у топ-менеджера «Газпрома» нашлись две просторных квартиры площадью 186 и 401 квадратный метр.

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