В Минприроды пообещали не допустить скачка тарифов на вывоз мусора

Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено сдерживать рост тарифов за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), заявил руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

Мы не собираемся делать никаких резких скачков повышения тарифов. Безусловно, в дальнейшем при создании публично-правовой компании, мы будем учитывать все пожелания территорий, связанные с тем, чтобы население России не получало увеличения в платежке, — приводит слова министра РИА Новости.

Согласно данным, озвученным Дмитрием Кобылкиным, в январе средний рост платежей за вывоз мусора в стране составил 2,4%, при том, что в целом коммунальные расходы россиян за аналогичный период увеличились на 5,7%.

Еще одной важной задачей, по словам министра природных ресурсов, должно стать решение ситуации с утилизацией ТБО в поселениях, удаленных от мест расположения специализированной инфраструктуры, передает агентство.

Безусловно, есть такие отдаленные населенные пункты, как наши деревни, сёла, аулы, там, где традиционно люди должны, на наш взгляд, платить по факту накопления мусора, а не просто получать стандартную платежку. Этой работой мы сейчас занимаемся, и в ближайшее время будут введены изменения в нормативную документацию, — резюмировал Кобылкин.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа», в рамках которой ответственность за сбор и переработку отходов была передана крупным региональным операторам. В перечень их задач входит полный цикл работы с отходами: транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение.