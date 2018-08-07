Украинский суд отклонил апелляцию об отмене ареста Кирилла Вышинского

Апелляционный суд Херсона отклонил жалобу защиты журналиста Кирилла Вышинского на продление срока его содержания под стражей до 16 февраля, назначенное нижестоящей инстанцией двумя неделями ранее.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката главного редактора «РИА Новости-Украина» Андрея Доманского.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был задержан украинскими силовиками 15 мая 2018 года. В тот же день прошли обыски в редакции возглавляемого им информационного агентства.

Два дня спустя Херсонский городской суд арестовал Вышинского сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Позднее арест журналиста неоднократно продлевался.

В начале лета адвокат журналиста заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. По словам юриста, Кириллу Вышинскому необходимы регулярные осмотры врачей и специальное питание.

В октябре ряд СМИ сообщили о неподобающих условиях содержания Вышинского в следственном изоляторе Херсона. По имеющимся данным, заключенный помещен в холодную камеру, где нет оконного остекления.

Последний раз арест журналиста продлевался 17 января, передает агентство.