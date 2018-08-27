В челябинской больнице работал купивший диплом врач-вампир

Врач-терапевт Борис Кондрашин, с прошлого года работавший в челябинской городской больнице № 11, оказался бывшим пациентом психиатрической клиники, некогда направленным на принудительное лечение после убийства и расчленения своего сверстника.

По информации издания Znak, совершивший преступление мужчина освободился из-под стационарного наблюдения врачей 9 лет назад. Причиной его вынужденной изоляции послужил ужасающий инцидент, имевший место в 1998 году, когда на тот момент еще 16-летний Кондрашин заманил к себе домой сверстника, обманом ввел ему критическую дозу транквилизатора, а затем изощренным образом разделал тело своей жертвы.

Как впоследствии установили следователи, один из которых поделился с изданием подробностями того страшного дела, молодой человек называл себя дворянином бароном фон Гинцелем, магистром магии 4-й ступени и считал совершенное убийство подношением демонам.

На заре нулевых о случае Кондрашина активно писали в уральской прессе.

Обнаружить свидетельства «нового пришествия» магистра магии, по пока не вполне понятным причинам сменившего нелегкий труд волшебника-медиатора на более земную профессию терапевта, правоохранителям помогло обращение бдительного посетителя медицинского форума.

Будучи одним из докторов, знакомых с личностью нашумевшего в свое время пациента, он сумел определить сходство между одним из активных онлайн-комментаторов и получившим аусвайс из лечебницы Кондрашиным.

В виртуальном кабинете доктора, специализирующегося, согласно анкете, на терапии и психиатрии-наркологии, красовались сертификат и удостоверение о повышении квалификации, полученные соответственно в 2016 и 2018 годах.

Как выяснили впоследствии оперативники, оба документа — поддельные. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», а после обыска в квартире «терапевта» прибавили к обвинению «Хранение наркотиков в особо крупном размере».

Мужчина 1982 года рождения, ранее проходивший принудительное лечение в связи с совершением особо тяжкого общественно опасного деяния, по подложному диплому о высшем образовании устроился на работу врачом в одну из городских больниц, — прокомментировал ситуацию руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.

26 января Ленинский районный суд Челябинска на два месяца арестовал Бориса Кондрашина.