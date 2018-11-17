Насколько выросли коммунальные платежи в связи с «мусорной реформой»

В среднем по России рост коммунальных платежей в связи с «мусорной реформой» составил 5,7%. Конкретно за вывоз твердых коммунальных отходов плата увеличилась на 2,4%, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин по итогам заседания комиссии по переходу на новую систему обращения с ТКО.

«Безусловно, есть отдаленные населенные пункты, где люди не должны получать стандартный платеж, а должны платить по факту накопления мусора. Этим направлением мы сейчас занимаемся. В ближайшее время будут введены соответствующие изменения в нормативные документы», — подчеркнул Кобылкин.

Он добавил, что в дальнейшем никакого большого роста платежей за вывоз ТКО не предвидится. «Мы не собираемся делать резких скачков относительно повышения тарифов. В дальнейшем, когда закончится формирование „Всероссийского единого оператора“, мы будем учитывать пожелания населения РФ, чтобы платежи не увеличивались», — заверил Кобылкин.



Кроме того, Минприроды разработало ряд мер, которые позволят снизить платеж за вывоз мусора примерно на треть. По оценке ведомства, уменьшить тариф можно будет за счет раздельного сбора «сухих» и «влажных» отходов.

«Сухие» отходы — это материалы, которые могут быть использованы повторно. А «мокрые» — это преимущественно органические отходы, которые будут утилизироваться по специальным технологиям. Поскольку «сухие» отходы являются востребованным сырьем и приносят прибыль региональным операторам и перерабатывающим компаниям, то тариф за вывоз таких отходов может быть снижен, — пояснил вице-премьер Алексей Гордеев.

По его словам, снижение платы за вывоз ТКО станет хорошей мотивацией для качественной сортировки мусора дома. «Нам важно вовлечь людей, чтобы они стали активными соучастниками новой системы», — заключил Гордеев.

Подводя промежуточные итоги стартовавшей в начале года «мусорной реформы» Дмитрий Кобылкин отметил, что на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами перешли более 80% регионов страны. «Есть, конечно, проблемные территории, которые мы донастраиваем. Но в целом показатели хорошие», — проинформировал чиновник.

Напомним, что с 2019 года в России введена новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. На смену непрозрачным компаниям, имеющим зачастую весьма сомнительную репутацию, приходят региональные операторы. Эти структуры отвечают за вывоз мусора из дворов жилых комплексов и от частных домов, за доставку отходов на мусоросортировочные станции и за утилизацию ТКО по современным стандартам. Оплата деятельности региональных операторов будет осуществляться как плата за отдельную коммунальную услугу.