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В африканском заповеднике найден потерянный город Квененге

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  • 31 января 2019, 17:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Ученые из Университета Витватерсранда (ЮАР) воссоздали виртуальную копию города, в котором жило не менее 10 тысяч человек.

Останки старого города заметили случайно в южно-африканском заповеднике Suikerbosrand National Park, и с помощью лидара эксперты выяснили, что покоится под толщей культурного слоя.

Напомним, что лидар — это современный прибор, применяющий технологию наблюдения за удаленными объектами с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.

Устройство активно используется археологами для обнаружения древних сооружений и городов. Например, недавно лидар помог обнаружить в Румынии крепость, возведенную около 1400 года до нашей эры.

Во время нового исследования лидар разглядел в городе Квенег около 800 домов, в которых проживало не менее 10 тысяч людей. Сам город занимает площадь 20 квадратных километров.

Скорее всего, расцвет поселения пришелся на промежуток между XV и XIX веками. В центре города располагались мощные ограждения, в которых, возможно, держали крупный рогатый скот. В некоторых местах от ограждения отходили узкие коридоры, по которым пастухи могли перегонять животных, — рассказали археологи.

Известно, что в городе Квененге жил народ тсвана, который сейчас заселяет Ботсвану и ряд районов ЮАР, Намибии и Зимбабве. У древних представителей этого народа было принято многоженство, женщины в основном занимались детьми и домашним хозяйством, а мужчины работали на полях и ухаживали за скотом.

До сих пор неизвестно, почему Квененг пришел в упадок. Скорее всего, как и другие города региона, он стал ослабевать в результате локальных междоусобных войн.

Эта находка очень ценна для археологов — она заполняет белые пятна в нашей истории. Это важно, особенно для южной части Африки, потому что там не сохранилось письменных артефактов, — заключила член археологической группы Ферн Имбали Сиксванха.
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Отключит ли Запад россиян от Интернета

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Отключение России от всемирной информационной паутины стоит на повестке дня, и россияне должны быть к этому готовы.

С таким предупреждением в четверг выступил лава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР).

По его словам, таким способом Запад намерен дополнительно «санкционировать» Россию. Левин призвал принять меры по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.

Сам Левин в четверг не ответил на звонки «Ридуса». В свою очередь, специалист по информационной безопасности Александр Варской сказал, что подобное заявление говорит только о том, что депутат плохо понимает, как устроен Интернет:

Отключить какую-то страну от Интернета просто так, по команде, невозможно. Конечно, команду специалистам в ICANN кто-то может отдать — например, злобный Трамп. Но исполнить такое распоряжение будет нельзя, хотя попытки это сделать могут причинить пользователям определенные неудобства.

Поскольку всемирная сеть ежедневно разрастается, и у нее, как у любой сети, нет единого центра, то работа по блокировке миллионов IP-адресов в какой-то доменной зоне (например, .ru) — это та овчинка, которая не стоит выделки.

Эта игра надоест тем, кто решит в нее поиграть, на вторую неделю — потому что на месте любого блокированного IP-адреса его владельцы смогут выйти «из национальной резервации» либо с помощью технологии VPN, либо через «глубокий Интернет», либо иными способами, которых не счесть, — объясняет эксперт.

Но главное, почему заявление Леонида Левина следует отнести в разряд постапокатипсических фантазий, состоит в том, что никакой Трамп не сможет заставить кого-угодно выполнит такое распоряжение.

Я вам сейчас скажу необычную и странную, но совершенно точную вещь. Через несколько десятилетий существования Интернета никто в мире по-прежнему не знает, как он все-таки управляется. Да, есть ICANN, но эту организацию не контролирует ни одно правительство, другая организация или, тем более, частные лица. Поэтому сложно представить, что кто-то сможет повлиять на ICANN, чтобы она «стерла» все российские DNS с серверов, — уверен Варский.

По мнению эксперта, депутат имел ввиду что-то другое, но не будучи профессиональным айтишником, не сумел выразить свою мысль правильно. (Это так: по образованию Леонид Левин — актер театра, и в IT никогда не работал. Что, как видим, не помешало ему возглавить думский комитет по информационным технологиям).

Примерно по тем же причинам российские Интернет-пользователи могут пока не опасаться, что их изолируют от глобальной сети — с таким предложением в прошлом декабре выступили Людмила Бокова и Андрей Луговой, убежден ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

Интернет-общественность постоянно обсуждает страшилки вроде того, что вот теперь-то власти получат в свое распоряжение некий рубильник, одним поворотом которого все пользователи Сети на территории России одномоментно окажутся отрезанными от внешнего мира, — говорит эксперт.

Уверенность Парфентьева основа на том же, о чем говорит Варской:

Речь идет о выводе из строя корневой инфраструктуры интернета, доступа к DNS. Это ведь колоссальный объем работы по мониторингу и прекращению оборота того или иного контента. Практический эффект просто несопоставим с этими затратами, — считает Парфентьев.
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