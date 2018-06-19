В африканском заповеднике найден потерянный город Квененге

Ученые из Университета Витватерсранда (ЮАР) воссоздали виртуальную копию города, в котором жило не менее 10 тысяч человек.

Останки старого города заметили случайно в южно-африканском заповеднике Suikerbosrand National Park, и с помощью лидара эксперты выяснили, что покоится под толщей культурного слоя.

Напомним, что лидар — это современный прибор, применяющий технологию наблюдения за удаленными объектами с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.

Устройство активно используется археологами для обнаружения древних сооружений и городов. Например, недавно лидар помог обнаружить в Румынии крепость, возведенную около 1400 года до нашей эры.

Во время нового исследования лидар разглядел в городе Квенег около 800 домов, в которых проживало не менее 10 тысяч людей. Сам город занимает площадь 20 квадратных километров.

Скорее всего, расцвет поселения пришелся на промежуток между XV и XIX веками. В центре города располагались мощные ограждения, в которых, возможно, держали крупный рогатый скот. В некоторых местах от ограждения отходили узкие коридоры, по которым пастухи могли перегонять животных, — рассказали археологи.

Известно, что в городе Квененге жил народ тсвана, который сейчас заселяет Ботсвану и ряд районов ЮАР, Намибии и Зимбабве. У древних представителей этого народа было принято многоженство, женщины в основном занимались детьми и домашним хозяйством, а мужчины работали на полях и ухаживали за скотом.

До сих пор неизвестно, почему Квененг пришел в упадок. Скорее всего, как и другие города региона, он стал ослабевать в результате локальных междоусобных войн.