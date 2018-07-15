Под ледником в Антарктиде нашли «пустое место»

Под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде оказалась пустота, заявили исследователи. Ученые давно наблюдают за этим ледником, так как с началом глобального потепления от него начали откалываться огромные айсберги, которые уходят в море Амундсена и дальше в северные воды.

Также известно, что скорость движения ледника временами доходит до 2 километров в год.

Недавно американские ученые обнаружили под ледником Туэйтса огромную талую полость, имеющую площадь около 40 квадратных километров при трехсотметровой высоте. Предполагается, что впадина образовалась из-за таяния 14 миллиардов тонн льда.

Исследование показало, что большая часть льда растаяла за последние три года.



Мы предполагаем, что это не единственная талая полость. Чтобы это выяснить, нужны дополнительные исследования. Сейчас ледник держится на грунте куда слабее, чем можно было бы ожидать от льдов многокилометровой мощности, — пояснили авторы исследования.

Выяснить это удалось благодаря анализу данных, полученных при радарном сканировании антарктических льдов с самолета в ходе полетов по программе IceBridge.

Полученные данные не обрадовали ученых, так как быстрое таяние и разрушение ледника может повлечь за собой гибель других ледников, которые поднимут уровень Мирового океана.

По оценкам экспертов, если Антарктида полностью растает, уровень Мирового океана может подняться более чем на 50 метров.



Как сообщалось ранее, научные аниматоры из студии Pixel Movers & Makers создали ролик, показывающий движение айсбергов в Антарктиде с 1976 по 2017 год.