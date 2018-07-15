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Под ледником в Антарктиде нашли «пустое место»

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  • 31 января 2019, 17:10
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде оказалась пустота, заявили исследователи. Ученые давно наблюдают за этим ледником, так как с началом глобального потепления от него начали откалываться огромные айсберги, которые уходят в море Амундсена и дальше в северные воды.

Также известно, что скорость движения ледника временами доходит до 2 километров в год.

Недавно американские ученые обнаружили под ледником Туэйтса огромную талую полость, имеющую площадь около 40 квадратных километров при трехсотметровой высоте. Предполагается, что впадина образовалась из-за таяния 14 миллиардов тонн льда.

Исследование показало, что большая часть льда растаяла за последние три года.

Мы предполагаем, что это не единственная талая полость. Чтобы это выяснить, нужны дополнительные исследования. Сейчас ледник держится на грунте куда слабее, чем можно было бы ожидать от льдов многокилометровой мощности, — пояснили авторы исследования.

Выяснить это удалось благодаря анализу данных, полученных при радарном сканировании антарктических льдов с самолета в ходе полетов по программе IceBridge.

Полученные данные не обрадовали ученых, так как быстрое таяние и разрушение ледника может повлечь за собой гибель других ледников, которые поднимут уровень Мирового океана.

По оценкам экспертов, если Антарктида полностью растает, уровень Мирового океана может подняться более чем на 50 метров.

Как сообщалось ранее, научные аниматоры из студии Pixel Movers & Makers создали ролик, показывающий движение айсбергов в Антарктиде с 1976 по 2017 год.

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Отключит ли Запад россиян от Интернета

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Отключение России от всемирной информационной паутины стоит на повестке дня, и россияне должны быть к этому готовы.

С таким предупреждением в четверг выступил лава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР).

По его словам, таким способом Запад намерен дополнительно «санкционировать» Россию. Левин призвал принять меры по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.

Сам Левин в четверг не ответил на звонки «Ридуса». В свою очередь, специалист по информационной безопасности Александр Варской сказал, что подобное заявление говорит только о том, что депутат плохо понимает, как устроен Интернет:

Отключить какую-то страну от Интернета просто так, по команде, невозможно. Конечно, команду специалистам в ICANN кто-то может отдать — например, злобный Трамп. Но исполнить такое распоряжение будет нельзя, хотя попытки это сделать могут причинить пользователям определенные неудобства.

Поскольку всемирная сеть ежедневно разрастается, и у нее, как у любой сети, нет единого центра, то работа по блокировке миллионов IP-адресов в какой-то доменной зоне (например, .ru) — это та овчинка, которая не стоит выделки.

Эта игра надоест тем, кто решит в нее поиграть, на вторую неделю — потому что на месте любого блокированного IP-адреса его владельцы смогут выйти «из национальной резервации» либо с помощью технологии VPN, либо через «глубокий Интернет», либо иными способами, которых не счесть, — объясняет эксперт.

Но главное, почему заявление Леонида Левина следует отнести в разряд постапокатипсических фантазий, состоит в том, что никакой Трамп не сможет заставить кого-угодно выполнит такое распоряжение.

Я вам сейчас скажу необычную и странную, но совершенно точную вещь. Через несколько десятилетий существования Интернета никто в мире по-прежнему не знает, как он все-таки управляется. Да, есть ICANN, но эту организацию не контролирует ни одно правительство, другая организация или, тем более, частные лица. Поэтому сложно представить, что кто-то сможет повлиять на ICANN, чтобы она «стерла» все российские DNS с серверов, — уверен Варский.

По мнению эксперта, депутат имел ввиду что-то другое, но не будучи профессиональным айтишником, не сумел выразить свою мысль правильно. (Это так: по образованию Леонид Левин — актер театра, и в IT никогда не работал. Что, как видим, не помешало ему возглавить думский комитет по информационным технологиям).

Примерно по тем же причинам российские Интернет-пользователи могут пока не опасаться, что их изолируют от глобальной сети — с таким предложением в прошлом декабре выступили Людмила Бокова и Андрей Луговой, убежден ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

Интернет-общественность постоянно обсуждает страшилки вроде того, что вот теперь-то власти получат в свое распоряжение некий рубильник, одним поворотом которого все пользователи Сети на территории России одномоментно окажутся отрезанными от внешнего мира, — говорит эксперт.

Уверенность Парфентьева основа на том же, о чем говорит Варской:

Речь идет о выводе из строя корневой инфраструктуры интернета, доступа к DNS. Это ведь колоссальный объем работы по мониторингу и прекращению оборота того или иного контента. Практический эффект просто несопоставим с этими затратами, — считает Парфентьев.
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