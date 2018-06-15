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В Киеве официально зарегистрировали Православную церковь Украины

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Михайловский Златоверхий собор — кафедральный собор ПЦУ © Роман Наумов / wikipedia.org

На Украине официально зарегистрировали Киевскую митрополию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины.

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в Софийском соборе в Киеве 3 февраля нынешнего года, отмечает «Укринформ».

Независимая Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве в середине декабря 2018 года. Тогда же главой новой церковной структуры был избран 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В январе нынешнего года патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии структуры. Церемония передачи документа прошла в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

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