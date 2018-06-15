В Киеве официально зарегистрировали Православную церковь Украины
- 31 января 2019, 15:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине официально зарегистрировали Киевскую митрополию Православной церкви Украины (ПЦУ).
Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины.
Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в Софийском соборе в Киеве 3 февраля нынешнего года, отмечает «Укринформ».
Независимая Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве в середине декабря 2018 года. Тогда же главой новой церковной структуры был избран 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.
В январе нынешнего года патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии структуры. Церемония передачи документа прошла в соборе Святого Георгия в Стамбуле.
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