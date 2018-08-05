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Тест: Выберите дерево, а мы расскажем про вашу личность

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  • 31 января 2019, 14:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Психологи любят ассоциативные тесты, потому что они обращаются к нашему подсознанию, которое не обманывает, в отличие от сознания. Визуальные предпочтения могут многое рассказать о характере человека. Выберите одно из этих деревьев и узнайте об особенностях вашей личности.

Обязательно предложите пройти этот тест своим друзьям, а ваши результаты ждём в комментариях!

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 15:08

    Ответственность и честность
    Если о ком-то и можно сказать, что он – хороший человек, то это о вас. Вы всегда делаете свою работу добросовестно. Вам не понятно, зачем люди лгут или предают, потому что сами вы никогда не пойдете на это. Кроме того, вы – прекрасны друг, так как всегда поддержите и при этом скажете правду, глядя в глаза.

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