Тест: Выберите дерево, а мы расскажем про вашу личность
- 31 января 2019, 14:54
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Психологи любят ассоциативные тесты, потому что они обращаются к нашему подсознанию, которое не обманывает, в отличие от сознания. Визуальные предпочтения могут многое рассказать о характере человека. Выберите одно из этих деревьев и узнайте об особенностях вашей личности.
Обязательно предложите пройти этот тест своим друзьям, а ваши результаты ждём в комментариях!
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