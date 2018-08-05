Тест: Выберите дерево, а мы расскажем про вашу личность

Психологи любят ассоциативные тесты, потому что они обращаются к нашему подсознанию, которое не обманывает, в отличие от сознания. Визуальные предпочтения могут многое рассказать о характере человека. Выберите одно из этих деревьев и узнайте об особенностях вашей личности.

Обязательно предложите пройти этот тест своим друзьям, а ваши результаты ждём в комментариях!

