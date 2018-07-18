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Пьяная автомобилистка обвинила полицейских в похищении

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© youtube.com

В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда полицейские попытались задержать успевшую въехать в свой гараж гражданку, она заявила стражам порядка, что они хотят украсть ее из дома.

Автомобилистка долго ругалась с правоохранителями, успокоить ее смог лишь подошедший супруг, отмечает портал «Большой Ставропольский канал».

Когда же 36-летнюю женщину отвезли на медицинское освидетельствование, результаты удивили даже врачей. Алкотестер показал 1,22 промилле, что является сильным алкогольным опьянением.

По данному факту возбуждено административное дело. Женщине за пьяную езду грозят лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и 30-тысячный штраф.

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