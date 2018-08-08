Российские ученые создали новый способ очистки воды от урана
- 31 января 2019, 11:32
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН рассказали о своей новой разработке.
Исследователи создали новый сорбент, очищающий воду от растворенного урана до 95%.
Созданный материал способен концентрировать опасное радиоактивное вещество и легко отделять его от очищаемого раствора. Полученный сорбент представляет собой композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо, — сообщили разработчики.
По словам одного из разработчиков, новый способ поможет увеличить эффективность технологии очистки воды от урана и отделения осадка от очищаемого раствора.
Сорбент предлагается использовать в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод.
Как пояснили разработчики, новый сорбент вводят в водную среду в соотношении 1:100. Процесс очистки проходит при комнатной температуре от 3 до 48 часов, после чего воду фильтруют, а осадок — извлекают.
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