Российские ученые создали новый способ очистки воды от урана

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН рассказали о своей новой разработке.

Исследователи создали новый сорбент, очищающий воду от растворенного урана до 95%.

Созданный материал способен концентрировать опасное радиоактивное вещество и легко отделять его от очищаемого раствора. Полученный сорбент представляет собой композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо, — сообщили разработчики.

По словам одного из разработчиков, новый способ поможет увеличить эффективность технологии очистки воды от урана и отделения осадка от очищаемого раствора.

Сорбент предлагается использовать в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод.

Как пояснили разработчики, новый сорбент вводят в водную среду в соотношении 1:100. Процесс очистки проходит при комнатной температуре от 3 до 48 часов, после чего воду фильтруют, а осадок — извлекают.