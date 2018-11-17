Ахеджакова обиделась на пародию Галкина

Народная артистка России Лия Ахеджакова обменялась замечаниями с актером Максимом Галкиным после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов Галкин показал пародию на ее возможную беседу с президентом Владимиром Путиным.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего. Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в „Современнике“, на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой», — прокомментировала выступление Галкина Ахеджакова во время своего интервью для Youtube-канала «Культура памяти».

В ответ Максим Галкин опубликовал в своем фотоблоге обращение к Ахеджаковой, в котором заявил, что ему нет разницы кого пародировать со сцены или на ТВ, и попросил не лишать его свободы слова.

«Спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было», — подчеркнул Галкин.



Пользователи сети с интересом наблюдали за дискуссией, но сочувствовать Ахеджаковой не стали. «Не понять Ахеджакову. Галкин пародирует даже президентов. И что? Обижаются те, кто не уверен в себе и в своей позиции», — отметили в комментариях.

Не обошлось в Сети и без колкостей как в адрес народной артистки, так и в адрес Галкина. «Если Галкин попросит у Ахеджаковой прощения, будет ли это считаться пародией на Ахеджакову?», «Галкин уже к другой бабушке подкатывает?».

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