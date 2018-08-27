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Экс-глава Госдепа Джон Керри раскритиковал политику Трампа

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© Zuma\TASS

Бывший госсекретарь США Джон Керри резко раскритиковал политику 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, упрекнув американского лидера в изоляции страны и разъединении американцев. Своим мнением по поводу нынешнего главы США экс-руководитель Госдепартамента поделился в письме, адресованном соратникам по Демократической партии.

За все мои десятилетия государственной службы я никогда не видел лидера, столь разъединяющего или опасного, как Дональд Трамп, и я, конечно, никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности с помощью твитов, — написал в послании однопартийцам Керри.

Политик отметил, что деятельность Трампа не только бросает тень на репутацию Соединенных Штатов в глазах мирового сообщества, но и несет непосредственную угрозу внутренним политическим институтам этой страны.

Полное пренебрежение этого президента дипломатией позорит нашу страну на мировой арене. Он разъединил нас дома и изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир, — посетовал Керри.

В завершении обращения экс-госсекретаря говорится о намерении Дональда Трампа баллотироваться на второй президентский срок, в связи с чем Керри призвал членов и сторонников Демократической партии активнее делать взносы на избирательную компанию демократов, передает РИА Новости.

По информации агентства, сам Керри с высокой долей вероятности будет участвовать в предстоящих праймериз. Скорее всего, конкуренцию ему составят бывший вице-президент США Джо Байден, а также сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Примечательно, что за плечами у Джона Керри уже есть участие в одной президентской компании. В 2004 году он потерпел поражение в борьбе с Джорджем Бушем-младшим, уступив сопернику 2% голосов избирателей.

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