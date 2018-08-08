Девушка выжила после наезда электрички в Подмосковье

В подмосковном рабочем поселке Томилино электричка сбила переходившую пути в неположенном месте девушку. Благодаря счастливому стечению обстоятельств пострадавшая выжила, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Управления полиции на транспорте по Центральному федеральному округу.

Сегодня в 17:30 по московскому времени электропоездом Москва — Раменское в районе станции Томилино Рязанского направления травмирована девушка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, — сообщили в силовом ведомстве.

После инцидента пострадавшая была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу. О состоянии ее здоровья и характере полученных травм пока не сообщается.

Сотрудники МВД выясняют дополнительные обстоятельства трагедии.