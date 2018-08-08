найти ×
   
  • USD -0.24
    66.10
  • EUR -0.31
    75.57
СохранитьСохранено0
×

003175

Девушка выжила после наезда электрички в Подмосковье

Small 25de0a1fdb

© Интерпресс/ТАСС

В подмосковном рабочем поселке Томилино электричка сбила переходившую пути в неположенном месте девушку. Благодаря счастливому стечению обстоятельств пострадавшая выжила, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Управления полиции на транспорте по Центральному федеральному округу.

Сегодня в 17:30 по московскому времени электропоездом Москва — Раменское в районе станции Томилино Рязанского направления травмирована девушка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, — сообщили в силовом ведомстве.

После инцидента пострадавшая была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу. О состоянии ее здоровья и характере полученных травм пока не сообщается.

Сотрудники МВД выясняют дополнительные обстоятельства трагедии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4042289читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
26032723читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804762читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

8246585читать позжечитаю позже