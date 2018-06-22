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Несовершеннолетних школьниц из Омска обвинили в насилии над сверстницей

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© flickr.com

Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело по факту сексуального насилия над не достигшей четырнадцатилетнего возраста ученицей одной из местных школ. В совершении преступления следователи подозревают двух девочек 13 и 15 лет, сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета.

По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети Интернет, — отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», уточнили в СК.

В данный момент с пострадавшей занимаются психологи, следователи выясняют дополнительные обстоятельства произошедшего.

Согласно российскому уголовному законодательству, привлечь к уголовной ответственности возможно лишь старшую подозреваемую. Решение по поводу меры ее пресечения еще не принято.

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