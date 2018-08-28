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Посольство РФ заявило об освобождении захваченных в Бенине моряков

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© Посольство России в Бенине и Того

Российское посольство в Нигерии подтвердило данные об освобождении шестерых российских моряков, захваченных в плен во время январского нападения пиратов на контейнеровоз MSC Mandy.

Подтверждаем, что российские моряки освобождены. Они живы и здоровы, — отметил собеседник агентства. — В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину, — рассказали в дипломатическом представительстве.

Напомним, нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января 2019 года. Ворвавшиеся на борт преступники сначала ограбили экипаж, а затем, спустя два часа, покинули судно, похитив шесть членов команды. Все заложники оказались гражданами России, передает ТАСС.

После инцидента контейнеровоз зашел в бенинский порт Котону, где на его борт поднялись представители полиции и портовых властей Бенина, компании-судовладельца, а также российские дипломаты. Взамен захваченных в заложники моряков прибыли новые члены экипажа, в том числе капитан.

После этого MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.

17 января пираты вышли на связь с владельцем судна, потребовав выкуп.

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