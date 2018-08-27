Тест: Какой бизнес вам подойдёт?

Многие мечтают о собственном бизнесе. И пока одних останавливает ответственность, то других — неумение выбрать дело по душе. А чтобы успешно реализовывать свой потенциал, зарабатывать деньги и при этом не перегореть раньше времени, нужно выбрать бизнес, который подходит именно вам. Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте, в каком бизнесе вы были бы успешны.

Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям, мечтающим о собственном свечном заводике.